Kultur in Düsseldorf : Auf der Suche nach der eigenen Identität

Christiane Reichert ist neue Intendantin am Theater an der Luegallee. Die Renovierung im Haus hat sie alleine bewerkstelligt. Foto: Marc Ingel

Christiane Reichert ist neue Leiterin des Theaters an der Luegallee. Sie will Kontinuität mit frischen Ideen verbinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Es war ein schleichender Übergang, „ich bin seit Ende 2018 quasi in die Lehre gegangen“, sagt Christiane Reichert, die seit dem 1. Januar die neue Leiterin des Theaters an der Luegallee ist. Ihre Vorgänger, Ingrid Wanske und Joachim Meurer, stehen ihr immer noch beratend zur Seite, haben sich aus persönlichen Gründen aber weitgehend zurückgezogen aus dem Geschäft. Reichert kennt das Haus gut, hat 2012 in Oberkassel das erste Mal auf der Bühne gestanden, und schnell ist zwischen den ehemaligen Betreibern und ihr eine familiäre Bindung entstanden. „Jetzt hilft mir vor allem Joachim Meurer, meine Panik zu bekämpfen, er erdet mich, denn ich habe immer Angst, etwas falsch zu machen“, erzählt die 39-Jährige, die auf den Tag genau so alt wie das Theater an der Luegallee selbst ist.

Jedenfalls: „Es hat nicht das große Gespräch stattgefunden, es gab keine offizielle Übergabe und dementsprechend auch keinen Bruch. Das ist wichtig für die Mitarbeiter, die hier teilweise seit 20 Jahren mithelfen, den Laden am Laufen zu halten, aber auch für die vielen Stammgäste, die jede Veränderung genau registrieren“, sagt Reichert. Sie ist jetzt sprichwörtlich das Mädchen für alles in der Spielstätte: Theaterleiterin, Regisseurin, Schauspielerin, Dramaturgin, Buchhalterin, Putzfrau, Hausmeisterin. „Ich habe hier alles alleine renoviert, jede Türe lackiert“, berichtet die Arzttochter, für die nach Meinung ihrer Eltern eigentlich ein anderer Lebensplan vorgesehen war. „Wir hatten einen Deal: Wenn ich einen Abi-Schnitt besser als 1,5 haben würde, darf ich machen, was ich will.“ Das hat Christiane Reichert geschafft, und so standen ihr alle Wege offen.

Info Aktuell läuft Stück mit Ingrid Wanske Produktion Aktuell läuft im Theater an der Luegallee die Inszenierung „Wenn nicht jetzt, wann dann...?“. Neben Doris Mils und Sylvia Schlunk spielt auch Ingrid Wanske mit.



Theater Das Theater an der Lueg­allee liegt an der Luegallee 4. Telefon: 16347111 oder 572222; Internet: theaterluegallee.de

An der Stage School in Hamburg hat sie eine Musical-Ausbildung absolviert, aber festlegen auf dieses Genre wollte sich Reichert nicht. Schauspiel, Regie, das Schreiben, all das reizte doch zu sehr. Und genau deswegen ist sie jetzt am Theater an der Luegallee, dieser kleinen Bühne mit nur 75 Plätzen, genau richtig. „Ich kann vieles ganz gut, bin aber auf keinem Gebiet eine Koryphäe“, erklärt die 39-Jährige. „Und hier in Oberkassel kann ich meine Liebe zur Bühne genauso ausleben wie die zu Excel-Tabellen und Farbtöpfen. Das ist ein schönes Gefühl.“

Viele der Produktionen ihrer Vorgänger laufen weiterhin, ab März will sich Reichert dann mal an einen Thriller wagen. „Ich bin noch auf der Suche nach meiner eigenen Identität“, sagt die Theaterleiterin, die nichts gegen Komödien hat, sich aber gerne breiter aufstellen würde, „denn Bühnen, die ihre Komödien mit Promis aufwerten, gibt es in Düsseldorf viele, und dagegen komme ich ohnehin nicht an“. Sie will dem Haus natürlich ihre eigene Handschrift verleihen, aber auch auf das kuschelige Ambiente setzen, insbesondere die vielen oft alleinstehenden Stammbesucherinnen halten. „Die sollen weiterhin jeden Samstag kommen und das Gefühl haben, dass sie bei uns eben nicht einsam sind.“