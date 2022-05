Ernennung : Christiane Fleischer ist neue Präsidentin des Landgerichts Düsseldorf

Düsseldorf Christiane Fleischer ist die neue Präsidentin des Landgerichts Düsseldorf. Die 58-jährige Juristin wechselt aus Aachen an den Rhein. In der Landeshauptstadt wurde sie von ihren Kollegen willkommen geheißen.

Christiane Fleischer (58) trat 1993 in den richterlichen Dienst des Landes ein. Im Juli 1996 wurde sie zur Richterin am Landgericht in Mönchengladbach ernannt. Seit September 2002 war sie als Richterin am Oberlandesgericht neben ihrer richterlichen Tätigkeit in verschiedenen Zivilsenaten in der Verwaltungsabteilung des Oberlandesgerichts Düsseldorf eingesetzt.