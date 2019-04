Prozession in Düsseldorf : Christen tragen das Kreuz durch die Stadt

Karfreitagsprozession durch die Altstadt. 2019 Foto: Anne Orthen. Foto: Anne Orthen (ort)

„Wohin gehst du, Mensch?“ war das Thema des ökumenischen Altstadtkreuzwegs, an dem sich am Karfreitag rund 250 Christen in Düsseldorf beteiligten. Sie zogen von der Kirche St. Mariä Empfängnis über die Johannes-, die Neander- und die St.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken