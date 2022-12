Nach Kritik in Düsseldorf Chormusical Bethlehem hat einen neuen Veranstalter

Einzelsänger, die sich für das Chormusical Bethlehem angemeldet und dafür einen Beitrag gezahlt hatten, hatten sich vor einigen Wochen an unsere Redaktion gewandt. Sie kritisierten, dass sie seitens des damaligen Veranstalters keine Informationen mehr zu gemeinsamen Proben oder dem Auftritt erhielten. Ursprünglich war der Auftritt in der Landeshauptstadt im Jahr 2020 mit rund 2500 Sängern geplant. Dieses Vorhaben machte allerdings die Corona-Pandemie zunichte. Nach einer weiteren Verschiebung der Uraufführung 2021 hätte der Informationsfluss des damaligen Veranstalters stark nachgelassen, so ein Projektteilnehmer. Die eingerichtete Webseite war veraltet, bis vor wenigen Wochen gab es dort noch einen Ticketshop mit Hinweis auf die nun erneut verschobene Aufführung am 3. Dezember.