Chor Joyful Voices aus Düsseldorf : Die Freude, gemeinsam zu singen

Düsseldorf Knapp 30 Sänger proben regelmäßig in Garath. In diesem Jahr stehen noch mehrere Auftritte an.

28 Sänger sind derzeit im Chor aktiv, deren Alter reicht von 20 bis 70 Jahre – das tut auch der gesanglichen Vielfalt gut. Alle zwei Wochen probt ein rein weiblicher Chor nach dem gemeinsamen Singen. „Wir stellen schon einen Anspruch an uns selbst“, sagt Peter-Weihrich. Die Gruppe gründete sich 1995 und wird von Ortrud Heskamp geleitet, die mit den Sängern ein breites Programm von Pop über Volksmusik bis zu Stücken der Renaissance einstudiert. Auch in diesem Jahr soll es Auftritte geben, die Joyful Voices wollen ein großes Benefizkonzert am 22. November in der Garather Freizeitstätte veranstalten. Außerdem sind Vorführungen am 16. November in der Kirche St. Matthäus und am 2. Dezember im Hildegardisheim geplant, um allen Interessierten ihre Chorarbeit zu präsentieren.