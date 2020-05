Restaurant in Düsseldorf : Chinesische Vereine kritisieren Sternekoch Bourgueil scharf

Düsseldorf Mit einem Facebook-Post hatte der Chef des Restaurants „Im Schiffchen“ in Düsseldorf-Kaiserswerth einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. „Chinesen nicht erwünscht“, hieß es darin. Chinesische Vereine haben die Äußerungen nun als nicht akzeptabel bezeichnet.

Vertreter chinesischer Vereine in Nordrhein-Westfalen haben den Düsseldorfer Sternekoch Jean-Claude Bourgueil scharf für seine Äußerung im Zusammenhang mit der Wiedereröffnung eines Restaurants kritisiert. „Wir starten am Freitag, aber erstmal mit unserem neuen Bistro! Chinesen nicht erwünscht!!!“, hatte der Inhaber des bekannten Kaiserswerther Restaurants „Im Schiffchen“ i n einem inzwischen gelöschten Beitrag auf seiner privaten Facebook-Seite geschrieben.

„Diese Äußerung stellt nicht nur einen offenen Affront gegen die in Düsseldorf, in NRW und in ganz Deutschland lebenden Chinesinnen und Chinesen (...) dar, sondern ist auch als offen rassistisch und rechtlich höchst bedenklich anzusehen“, erklärte Huiying Tang im Auftrag zahlreicher Vereine in NRW.