Internationale Wirtschaft in Düsseldorf : Chinesische Firmen drängen nach Düsseldorf

Haiyang Feng Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Die Landeshauptstadt bleibt ein gefragter Standort für Unternehmen aus China, auch wenn die Zahl der Neuansiedlungen im Pandemie-Jahr 2020 sank. Den großen Neujahrsempfang konnte das chinesische Generalkonsulat dieses Mal nur digital feiern.

Chinesische Firmen haben auch im Corona-Jahr 2020 mit Vorliebe in Düsseldorf investiert. 38 chinesische Unternehmen siedelten sich neu in der Landeshauptstadt an, dazu kamen 19 Gründungen aus der chinesischen Community heraus. „Die Corona-Pandemie hat China und Nordrhein-Westfalen beziehungsweise Düsseldorf nicht daran gehindert, die Zusammenarbeit zum beiderseitigen Nutzen auf ein höheres Niveau zu heben“, sagte der chinesische Generalkonsul in Düsseldorf, Haiyang Feng. NRW-weit gab es 80 Neuansiedlungen aus China.

Die engen Wirtschaftsbeziehungen sind üblicherweise ein großes Gesprächsthema auf dem Düsseldorfer Neujahrsempfang für die chinesische Wirtschaft. Dieses Jahr entfällt die festliche Zusammenkunft, stattdessen gibt es diesmal ein „Cyber-Treffen“, für das Grußbotschaften des Generalkonsuls, des NRW-Wirtschaftsministers Andreas Pinkwart und des Düsseldorfer Oberbürgermeisters Stephan Keller aufgenommen wurden. Tausende Gäste hätten es bereits in den ersten Stunden verfolgt, erklärte ein Sprecher des Konsulats auf Anfrage. Am Freitag ist der Tag des chinesischen Neujahrsfestes.

Die weit überwiegende Mehrheit der in Düsseldorf lebenden Chinesen verzichtet nach seinen Angaben in diesem Jahr auch darauf, zum Fest in ihr Heimatland zu fliegen. „Alle nutzen digitale Methoden, um mit Verwandten in China zu kommunizieren und Feierlichkeiten abzuhalten“, erklärte er. Ohnehin gebe es auch in China selbst in diesem Jahr keine großen öffentlichen Feiern zum Neujahrsfest.

Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller würdigte in seiner Grußbotschaft das Engagement der Firmen: „Die chinesischen Unternehmen haben die Folgen der Pandemie deutlich früher gespürt als ihre deutschen Geschäftspartner. Ich freue mich sehr, dass sie trotz der schwierigen Situation im vergangenen Jahr beeindruckende Projekte in Düsseldorf realisiert haben“, sagte er. Zu den spannendsten Neuansiedlungen gehörten TP Link mit einem neuen Logistik-Zentrum, der Tunnelbohrmaschinenhersteller Creg TBM und der Aluminium- und Textilhersteller Shandong Weiqiao.