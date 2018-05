Düsseldorf: China-Center an der Kö muss ausziehen

Düsseldorf Der Prozess um eine Räumungsklage wurde gestern vor dem Landgericht beendet.

Darauf hat sich das DCC gestern vorm Landgericht beim Prozess um eine Räumungsklage mit der neuen Eigentümer-Firma des Komplexes geeinigt. Die Kläger-Firma, eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Flingern, hatte das Objekt erst kürzlich übernommen - und den DCC-Betreibern wegen angeblich ausstehender Mietzahlungen (rund 15.000 Euro) nicht nur gekündigt, sondern hatte auch die Räumung verlangt. Durch den gestern erzielten Kompromiss bleiben jetzt den DCC-Betreibern noch fast zehn Monate Zeit, um ein neues Domizil zu finden. Zunächst war es eine horrend hohe Wasserrechnung, die bei den DCC-Betreibern für ersten Ärger mit den Hauseigentümern sorgte. Für 2016 schlugen laut Vermieter nämlich rund 100.000 Euro an Wasserkosten für das DCC-Objekt zu Buche, damit fast zwölf Mal mehr, als in den Vorjahren. Die Forderung wurde zunächst zwar beglichen, aber zur Überprüfung der Verbrauchszahlen kam es gar nicht mehr. Durch einen Eigentümerwechsel seien, so der DCC-Anwalt, zwei Monatsmieten angeblich irrtümlich auf ein falsches Konto überwiesen worden. Das ließ sich später aufklären, nur die Kündigung durch die Neu-Besitzer und die Räumungsaufforderung an das DCC waren nicht mehr rückgängig zu machen. Angeblich habe die Immobilien-Firma den DCC-Betreibern zwar einen neuen Mietvertrag angeboten - allerdings "zu marktüblichen Konditionen". Was die Mieter direkt ablehnten.