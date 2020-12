Childhood-House in Düsseldorf : Ein Haus für den Kinderschutz

Düsseldorf Wenn Kinder missbraucht wurden, müssen sie mitunter acht Befragungen über sich ergehen lassen – und das Trauma immer wieder durchleben. Das neue Childhood-Haus am Universitätsklinikum soll diesen Prozess verändern.

Düsseldorf Das Haus am Uniklinikum ist das vierte in Deutschland (Leipzig, Heidelberg, Berlin) und der erste Standort in NRW.

Dazu gibt es drei separate Räume, die mit Kameras und Bildschirmen verbunden sind. In dem kindgerechten Raum mit den bunten Sesseln können Richter die Kinder befragen. Die mutmaßlichen Täter sehen bei der Vernehmung in einem separaten Raum zu und können per Tablet Fragen stellen. In einem dritten Zimmer sitzen die anderen Prozessbeteiligten: Staatsanwaltschaft, Vertreter von Polizei und Jugendamt. Auch sie können das Gespräch verfolgen und Fragen schicken. Die Vernehmung wird aufgezeichnet und kann bei einer Verhandlung als Beweismittel dienen. So müssen die minderjährigen Opfer die Täter nicht sehen oder sprechen – und sie müssen nicht bei Gericht erscheinen und sich in einem großen Saal der Befragung stellen.