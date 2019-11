Düsseldorfer Stadtrat entscheidet am Donnerstag : Chefin des Tour-de-France-Büros soll Wirtschaftsförderung leiten

Theresa Winkels soll das Amt leiten. Sie war Kopf des Tour-de-France-Büros.

(arl) Die Stadtspitze strebt doch eine interne Lösung für die Leitung der Wirtschaftsförderung an. Der Stadtrat soll am Donnerstag nach Informationen unserer Redaktion beschließen, dass die kommissarische Leiterin Theresa Winkels dauerhaft an die Spitze aufrückt. Eine Zustimmung deutet sich an, auch wenn die Personalie dem Vernehmen nach im Rathaus nicht unumstritten ist – es war auch nach externen Kandidaten gesucht worden.