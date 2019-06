Chef der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf zieht Bilanz : „Ich habe nichts erreicht“

Düsseldorf Michael Szentei-Heise ist seit 33 Jahren Verwaltungsvorstand der Jüdischen Gemeinde. Die antisemitischen Beleidigungen und Übergriffe in Düsseldorf deprimieren ihn. Reden Juden nun öfter über Ausreise?

Der Düsseldorfer Rabbiner Chaim Barkahn wird auf der Collenbachstraße beschimpft, als er in erkennbar religiösem Gewand unterwegs ist. Er postet das und tritt eine Diskussion in der Stadtgesellschaft los. Erst vor knapp einem Jahr war ein Jude mit Kippa in der Altstadt angegriffen worden. Wird der Antisemitismus auch in Düsseldorf aggressiver, offener ausgelebt, wird er gar „normaler“? Für Michael Szentei-Heise, den langjährigen Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde, ist dies eine Horrorvorstellung. Wir treffen uns mit ihm bei Bastian Fleermann in der Mahn- und Gedenkstätte.

Superintendent Heinrich Fucks befürchtet, dass sich Antisemiten stärker trauen, öffentlich übergriffig zu werden. Spüren Sie diese Gefahr?

Michael Szentei-Heise Das spüre ich auch, allerdings nicht persönlich. Ich bin bekannt wie ein bunter Hund als Berufsjude, da halten sich solche Leute vielleicht eher zurück. Aber viele Gemeindemitglieder berichten mir von solch ekelhaften Situationen, dass sie etwa auf der Straße angepöbelt werden, wenn sie einen Davidstern tragen. Entweder sind die Äußerungen politisch und haben einen muslimischen oder arabischen Hintergrund, dann ist beispielsweise vom Kindermörder Israel die Rede. Oder es heißt, man soll doch nach Palästina oder Israel gehen. Die Beschimpfungen geschehen viel häufiger als noch vor fünf Jahren, sie reichen bis zum Wort Scheißjude.

Herr Fleermann, hören Sie so etwas am Rande von Führungen mit Schulklassen?

Info Seit 33 Jahren Manager der jüdischen Gemeinde Michael Szentei-Heise Jurist, 1954 in Ungarn geboren, seit 33 Jahren Verwaltungsvorstand der Jüdischen Gemeinde Bastian Fleermann Historiker, 1978 in Ratingen geboren. Seit 2007 bei der Mahn- und Gedenkstätte, Leiter seit 2011

Bastian Fleermann Wir haben damit bislang relativ wenig Erfahrungen gemacht. Was aber stimmt: Der zeitgenössische Antisemitismus ist heute konkreter geworden. Und wenn wir von einem überzeugt sind, dann ist es die Gewissheit, dass vor der Gewalt immer die Verrohung der Sprache kommt. Dabei entsteht ein buntes Bild: Niemand wird bestreiten, dass es Antisemitismus in muslimischen Zuwanderungsmilieus gibt. Aber auch Deutsche weichen die Sprachgrenzen nach unten immer mehr auf. Die Grenzen des Sagbaren sind in den westlichen Demokratien verschoben worden. Wenn man Antisemitismus verstehen will, muss man nicht auf die Juden gucken, denn er ist keine Reaktion auf reale Menschen und reales jüdisches Leben.

Antisemitismus braucht keine realen Menschen?

Szentei-Heise Im Gegenteil, er funktioniert sogar besser ohne Juden.

Fleermann Das Internet treibt den Prozess voran. Da fühlen sich Menschen bestärkt zu denken: Wenn der das sagt, dann kann ich mich auch offen antisemitisch äußern.

Geschieht das mit Klarnamen oder anonym?

Szentei-Heise Ich bekomme immer mehr Briefe, die mit Namen versehen sind. Das hat vor etwa zehn Jahren angefangen. Wenn wir das Gefühl haben, es geht um strafbare Äußerungen, schalten wir die Polizei ein. Das passiert immer öfter. Jedoch sind die Ermittlungen mühselig und werden oft eingestellt.

Fleermann Eine Zäsur war der Sommer 2014, als der Gaza-Konflikt eskalierte und auch auf den Straßen europäischer Städte ausgetragen wurde. Bei einer Demonstration in Essen wurde Juden der Tod gewünscht.

Szentei-Heise „Juden ins Gas“ wurde gerufen. Ohne dass die Polizei eingegriffen hat.

Ist der deutsche Staat zu tolerant?

Szentei-Heise Das ist ein großes Kapitel. Waren wir bei den arabischen Familienclans zu tolerant in den vergangenen 20 Jahren? Ja, waren wir. Es gibt viele Dinge, die für die Ermittlungsbehörden einfach lästig sind. Die vielleicht auch nicht so aussichtsreich sind und bei denen man sich nicht mit Ruhm bekleckern kann.

Sie fordern also ein konsequenteres Durchgreifen?

Szentei-Heise Ich bin ja selbst Jurist und weiß um die Problematik von Strafbarkeit und kann auch gut verstehen, dass eine unterbesetzte Behörde sich auf Dinge konzentriert, die erfolgversprechender sind als solche, die immer grenzwertig sind. Aber sicherlich wäre es nach außen hin ein gutes Zeichen, wenn die Verfolgungsbehörden etwas konsequenter und härter vorgingen. In Düsseldorf haben wir zwar das Glück, einen Polizeipräsidenten zu haben, der auf diesem Auge nicht blind ist. Auf der anderen Seite bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass es ebenso wie bei der Bundeswehr in jeder Polizeibehörde eine gewisse Anzahl von rechten Sympathisanten gibt, die, wenn es darum geht, rechte Antisemiten zu schützen, ganz schnell abbiegen.

Herr Fleermann, wie beurteilen Sie als Wissenschaftler die Situation?

Fleermann Wir haben sehr konstant seit den 1950er Jahren wissenschaftlich fundierte Studien. Diese kommen immer zu dem Ergebnis, dass in der Bundesrepublik 15 bis 20 Prozent der Menschen ansprechbar sind für antisemitische Stereotypen. Diese Zahl ist relativ konstant geblieben. Es haben sich jedoch die medialen Möglichkeiten geändert, diesen Antisemitismus zu verbreiten und gezielt einzusetzen. Und wenn wir über die Polizei sprechen, würde ich dagegen halten und sagen: Dass sich die Polizei mit dem Antisemitismus befasst, ist natürlich richtig. Aber wir können diesen Kampf nicht den Strafverfolgungsbehörden überlassen.

Sondern?

Fleermann Es ist eine Aufgabe, die uns alle etwas angeht. Antisemitismus wird manchmal auch von Nicht-Antisemiten ignoriert, die sagen: Na ja, das ist ein kleines jüdisches Problem. Das ist ein Irrtum, es wird für jüdische Menschen dann zum Problem, wenn sich der Antisemitismus äußert. Diese Paranoia jedoch - und nichts anderes ist Antisemitismus – ist vielmehr ein Problem nichtjüdischer Menschen. Denn es sitzt in deren Köpfen.

Herr Szentei-Heise, Sie hören als Direktor der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf seit 33 Jahren, dass die Stadtgesellschaft gegen den Antisemitismus aufsteht. Trotzdem hält sich diese Zahl von 15 bis 20 Prozent hartnäckig. Deprimiert Sie das?

Szentei-Heise Ja. Ich fühle mich in demselben Zustand wie Ignatz Bubis und Paul Spiegel am Ende ihrer Amtszeit. Die Jüdische Gemeinde Düsseldorf ist immer eine offene Gemeinde gewesen, die immer eng mit der Stadtgesellschaft zusammengearbeitet hat. Für alle Fragen offen war, die die Idee des Toleranzwagens an Karneval sofort umgesetzt hat. Und ich stehe nach 33 Jahren da und habe das Gefühl, ich habe nichts erreicht. Gar nichts. Mit diesem Resultat scheide ich in neun Monaten aus dem Amt.

Fleermann Ich darf mir erlauben, Michael Szentei-Heise fundamental zu widersprechen?

Natürlich.

Fleermann Dass er nichts erreicht haben soll, sehe ich anders. Ich sehe eine Düsseldorfer Gemeinde, die sich gerade in den vergangenen Jahren noch einmal extrem stark geöffnet hat und mit offenen Armen auf diese Stadt zugegangen ist. Das hört sich nach einem Dualismus an, ist es aber gar nicht. Die jüdische Gemeinde gehört ja zur Stadt. In dem Moment, in dem jüdische Menschen sagen, ich verlasse Deutschland, ich habe Angst, haben die Antisemiten ihr Ziel erreicht. Und dagegen möchte ich fundamental protestieren. Wir wollen und sollten auch nicht mehr von jüdischen Mitbürgern sprechen.

Sie leiten eine Bildungseinrichtung, wie begegnen Sie solcher Unwissenheit?

Fleermann Ich erzähle immer dieselbe Geschichte von einem Mann, der 1920 in Düsseldorf geboren worden ist. Günther Katzenstein aus Schweden. In einem Interview, es ging um die Pogromnacht, hat Katzenstein davon berichtet, wie er von seinem Vater auf die Straße runtergeschickt wurde. Die gesamte Einrichtung der Familie war auf die Straße geworfen worden. Obendrauf lag verkehrt herum der große Sekretär des Vaters. Katzenstein sollte aus einer Schublade das Eiserne Kreuz herausholen. In dieser gefährlichen Nacht schickt der Vater den Sohn deswegen auf die Straße. Der alte Katzenstein lief dann durch seine Wohnung, das Eiserne Kreuz aus dem ersten Weltkrieg an seiner Brust. Das ist ein Sinnbild dafür, dass wir es sowohl damals als auch heute mit tief integrierten Menschen zu tun haben, die zu uns gehören und unsere Freunde sind. Es darf nicht sein, dass unsere Freunde Deutschland verlassen, weil sie sich nicht mehr sicher fühlen.

Dennoch haben wir einen offenen Antisemitismus, der trotz aller Offenheit seitens jüdischer Menschen immer stärker wird. Auch in Düsseldorf. Gibt es Gemeindemitglieder, die deswegen daran denken, Deutschland zu verlassen. Noch vor zwei Jahren verneinten Sie das, Herr Szentei-Heise. Und heute?

Szentei-Heise Es wird stärker diskutiert. Jedoch ist mir nicht bekannt, dass schon Gemeindemitglieder Deutschland verlassen hätten. Aber die zunehmende Zahl schlimmer Ereignisse wird natürlich sehr ernst besprochen. Ich habe es ja schon einmal gesagt, die 130 000 Juden, die in Deutschland leben, haben wir sehr schnell ausgeflogen. Aber ihr müsst mit euren Antisemiten und Rassisten weiterleben.

Wie haben Sie in diesem Zusammenhang die Bemerkung des Oberbürgermeisters – jetzt kein „Alarmismus“ – wahrgenommen als Reaktion auf die Attacke auf den Rabbiner?

Szentei-Heise Die Bemerkung ist unterschiedlich interpretierbar. Da ist zum einen seine Verantwortung als Oberbürgermeister, zu schauen, dass die Stadtgesellschaft und auch die jüdischen Menschen in einem gewissen Sinne beruhigt werden. Der andere Aspekt ist, Sachen zu verniedlichen. Das ist durchaus so interpretierbar, auch wenn ich nicht glaube, dass er das beabsichtigt hat. Aber es könnte als Beschwichtigung verstanden werden.

Glücklich sind Sie damit nicht.

Szentei-Heise Nein. Und ich bin sehr unglücklich über die Tatsache, dass 20, 30 Mal gesagt wurde: Jetzt muss die Stadtgesellschaft reagieren, aber es passiert nichts. Es kommt überhaupt nichts. Die Stadtgesellschaft ist so merkwürdig un-betroffen.

Welche ist also die scharfe Waffe gegen den Antisemitismus?

Fleermann Am schönsten wäre es, den Antisemitismus mit einem Hebel abschalten zu können. Aber diesen Hebel gibt es nicht. Das einzige, was wir tun können, ist tatsächlich, mit Bildung dagegen zu arbeiten. Das frisst Zeit und ist sehr kosten- und personalintensiv. Aber es ist unsere einzige Chance, ein Umdenken gerade bei jüngeren Menschen zu erreichen. Einen versteinerten alten Antisemiten werden wir nicht mehr zum Judenfreund umkrempeln.

Gibt es neue Ansätze?

Fleermann Wir haben im Mai vergangenen Jahres einen kleinen Arbeitskreis gegründet: Antisemitismus speziell an Düsseldorfer Schulen. Herr Szentei-Heise und ich sind in dem Arbeitskreis, auch die Amtsleitung der Schulverwaltung und andere. Wir haben ein Konzeptpapier erarbeitet, mit vielen verschiedenen Schritten, die wir eingeleitet haben oder noch einleiten werden. Wir haben unter anderem eine Handreichung für Lehrerinnen und Lehrer erstellt, die der Oberbürgermeister mit dem Arbeitskreis zusammen in nächster Zeit vorstellen möchte.

Was ist das für eine Handreichung?

Fleermann Sie soll Lehrern, die antisemitische Bemerkungen und Zwischenfälle in ihren Klassen erleben, den Rücken zu stärken. Ganz konkret und sehr lebensrealistisch in einem Schulalltag. Die Broschüre soll tausendfach an den Schulen verteilt werden.

Wegen der Häufung solcher Vorfälle hat die jüdische Gemeinde vor zwei Jahren bereits eine Anti-Rassismus und -diskriminierungsstelle eingerichtet.

Fleermann Die jetzt Verstärkung erhält. Der Stadtrat hat beschlossen, der Beratungsstelle dauerhaft eine halbe Stelle zu finanzieren. Außerdem stellt der Rat unserer Mahn- und Gedenkstätte mehr Geld für unsere Bildungsarbeit zur Verfügung, denn die Besucherzahlen steigen. Als ich vor zwölf Jahren angefangen habe, hatten wir 12.000 Besucher im Jahr, jetzt sind es deutlich über 30.000. Das ist auch eine Abstimmung mit den Füßen und zeigt, dass sich die Menschen für die NS-Geschichte in ihrer Stadt interessieren.

Szentei-Heise Noch eine neue Information, über die wir uns in der Gemeinde sehr freuen! Ich weiß es erst seit wenigen Tagen: Das Schulministerium hat zugesagt, einen Lehrer in Vollzeit an unsere Servicestelle abzuordnen, der unsere Arbeit verstärken wird.

Vielleicht wäre eine muslimische Kraft eine gute Stütze, in einer stark muslimisch geprägten Schülerschaft Aufklärungsarbeit zu leisten?