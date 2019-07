Vereine in Düsseldorf : Das Maß aller Dinge

Das Seniors-Team des SC Unterbach reist mit hohen Erwartungen nach Japan. Foto: SC Unterbach

Die Cheerleader des SC Unterbach sind national konkurrenzlos. Der Verein stellt für Deutschland fünf Teams bei der Weltmeisterschaft Ende November in Japan. Noch fehlt es jedoch an Geld für die Reisekosten aller Mädchen.

Von Marc Ingel

Es war eine etwas einseitige Angelegenheit bei der Deutschen Meisterschaft in Koblenz im Mai. In zwei Bussen nahmen die Cheerleader-Teams des SC Unterbach die Reise auf sich, immerhin durften neun verschiedene Teams in den unterschiedlichen Altersklassen und Tanzkategorien teilnehmen. Auf der Rückfahrt musste dann im Kofferraum reichlich Platz für die Pokale und Medaillen geschaffen werden, denn sechs erste und zwei zweite Plätze unterstrichen einmal mehr die Dominanz der Unterbacher Mädchen (ab sechs Jahren) und jungen Frauen (Seniors ab 16 Jahren), auch drei Jungs tanzen mit.

Zeit zum Ausruhen war nicht vorhanden, denn vor zwei Wochen fand bereits die Europameisterschaft in Heidelberg statt. Auch dort konnte sich die Bilanz der 60 Teilnehmer sehen lassen: Ein EM-Titel, vier zweite Plätze und zweimal Bronze wurden im Pom Dance, HipHop oder Street Cheer von Peewees (die ganz jungen), Juniors und Seniors als Team oder Doppel gesammelt. Allerdings steht den Cheerleadern aus Unterbach das größte Abenteuer noch bevor: Am 18. November geht es mit gleich fünf Teams in Richtung Japan zur WM.

Info Cheerleader beim Adventure Camp Teilnahme Wer die Cheer­leader des SC Unterbach mal sehen möchte: Olympic Adventure Camp vom 17. bis 24. August auf dem Apollo-Platz



Kontakt Wer mehr über die Cheerleader des SC Unterbach erfahren möchte: https://www.facebook.com/DusseldorfCheerleader/

„Das ist für uns natürlich unvorstellbar“, sagt Teamchefin Renate Hautow, die zusammen mit ihrer Tochter Kiki, der Cheftrainerin, das Macherinnnen-Duo hinter den zumeist noch minderjährigen Tänzerinnen bildet. Vor sieben Jahren starteten die Unterbacher bei der EM in Rimini mit einem Team. Vor vier Jahren in Berlin durften die Mädchen dann erstmals WM-Luft schnuppern, vor zwei Jahren, als die Weltmeisterschaft bereits einmal im japanischen Takasaki stattfand, wurden dann auch schon erste sportliche Erfolge gefeiert. „Wir haben uns stetig weiterentwickelt. Mit den zuletzt gezeigten Leistungen wollen wir uns jetzt schon auch bei der WM im Vorderfeld platzieren. Unsere Ansprüche sind gestiegen. Teilnahme ist alles, ist uns inzwischen zu wenig“, sagt Kiki Hautow.

Kiki Hautow (l.) mit Mutter Renate und ihrer Tochter . Foto: SC Unterbach

Die heute unter dem Dach des SC Unterbach tanzenden Gruppen waren ursprünglich Teil der Düsseldorfer Panther, „da konnten wir uns aber nicht so richtig verwirklichen“, erzählt Renate Hautow. Seit neun Jahren stellt man nun eine eigenständige Abteilung des SC Unterbach, „ein schöner und offener Verein, wir sind hier gut aufgehoben“, bestätigt die Teamchefin. Trainiert wird in der Sporthalle der Montessori-Gesamtschule in Flingern, denn dort stehen ausreichend Hallenzeiten zur Verfügung. Die Cheerleader trainieren jeden Freitag – und zwar fünf Stunden am Stück. „Das ist richtiger Leistungssport, nicht nur ein bisschen Rumgehampel mit Pom Poms“, betont Hautow.

Die Multi-Kulti-Gruppe aus Unterbach ist viel unterwegs, tritt etwa bei allen Football-Heimspielen der Langenfeld Longhorns auf, kann aber ebenso für Feiern oder Stadtfeste gebucht werden. Denn Geld muss schon reinkommen für Fahrtkosten oder Meldegebühren. Um die im November anstehende Reise nach Japan zu finanzieren, reicht aber auch der im Juni durchgeführte Spendenlauf nicht aus. „Wir hoffen natürlich auf Sponsoren, die uns auch das letzte Mal schon geholfen haben. Außerdem haben wir auf unserer Facebookseite über Better Place einen Spendenaufruf gestartet“, erzählt Renate Hautow. „Die Unterstützung vieler Familien ist da, aber bei uns tanzen eben vor allem Studenten, Schüler, Azubis, auch Asylanten mit. Nicht jeder kann das Geld aufbringen, und wir wollen selbstverständlich keinen zurücklassen“, so die Teamchefin.