Neue Schirmherrin des Kinderschutzbundes Charlotte Beissel will Kindern eine „Lobby und eine Stimme geben“

Feierlich war der Rahmen im Kunstpalast, als dessen Generaldirektor Felix Krämer die Schirmherrschaft des Kinderschutzbundes Düsseldorf an seine Nachfolgerin übergab. Charlotte Beissel, Vorständin der Stadtwerke, ist nun Schirmherrin. „Es ist ein so sinnvolles Amt, das gibt es nicht so oft“, sagte Krämer. Für ihn ging ein spannendes Jahr mit vielen Aktivitäten zu Ende. Er freute sich, dass das Team des Kunstpalastes auch von Anfang an mitmachte und gleich einen Flohmarkt organisierte und die Einnahmen dem Kinderschutzbund spendete. „Gerne schaue ich auf die gemeinsamen Aktionen zurück – wie die Veranstaltung ,Kunst mit Baby‘, die Kampagnenvorstellung ,Zeig‘s mir‘ zum Kinderrecht auf Bildung und die Zusammenarbeit in der Jury zur Ausstellung ,Die Kleine‘“, so Krämer.