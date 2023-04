In der Turbinenhalle in Düsseldorf So war das Charity-Dinner zugunsten der Bürgerstiftung

Gegen Spenden für die gemeinnützige Aktion „Düsseldorf setzt ein Zeichen“ wurde den Gästen weitaus mehr geboten als gute Gespräche und ein köstliches Menü: Ministerin Neubaur und Top-Managerin Beissel plauderten über Berufliches und Privates. So treibt die Energiewende beide ebenso um wie der demografische Wandel und der Fachkräftemangel. Sie seien entscheidungsfreudig – auch wenn es manches Mal unbequem sei. „Wir sollten mehr Mut zur Veränderung haben und Haltung zeigen“ lautete ihr Appell. Eindeutig beziehen sie Position, wenn es um das Äußere geht. So wie sich Charlotte Beissel nicht à la Hans-Dietrich Genscher im gelben Pullunder ein unverkennbares Merkmal zulegen will („ich ziehe an wonach mir ist“), so kompromisslos bleibt Mona Neubaur beim Dresscode „all black“. „Das macht das Leben morgens vor dem Kleiderschrank leichter“, erklärte sie.