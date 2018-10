Chaostage bei der Rheinbahn

Immer neue Enthüllungen : Chaos-Tage bei der Rheinbahn – nächste Woche wird entschieden

Die Rheinbahn-Vorstände Klaus Klar (links) und Michael Clausecker stehen in der Kritik. Sie müssen um ihre Posten fürchten. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf In dem Verkehrsunternehmen tobt ein Führungskonflikt. Immer mehr Pannen werden bekannt – jetzt auch ein verpatztes Bauprojekt. Die Übersicht über die aktuellen Brandherde.

Die Rheinbahn versinkt immer tiefer im Führungschaos. Immer neue Interna geraten an die Öffentlichkeit, der Vorstand steht von allen Seiten unter Druck. Die Übersicht über die aktuellen Brandherde:

Millionensteigerung beim Umbau auf dem Betriebshof Nicht nur bei der jüngsten Zugbestellung gab es eine Panne – der Prototyp erwies sich als zu breit für einen Bahnsteig in Duisburg. Auch bei einem Umbau auf dem Betriebshof in Lierenfeld gab es nach Informationen unserer Redaktion einen Planungsfehler. Dort sollte eine Maschine installiert werden, mit der die Räder der Bahnen geschliffen werden. Allerdings wurde offenbar bei der Planung der sogenannten Unterflurdrehmaschine die Beschaffenheit des Bodens nicht geprüft – und die Bagger stießen überraschend auf Beton. Mehrkosten: 1,2 Millionen Euro. Insgesamt kostete die Maschine damit sechs Millionen Euro, darin enthalten auch weitere 1,2 Millionen Euro für Nachplanungen. Die Rheinbahn will dem Vernehmen nach ein Ingenieurbüro für die Probleme mit dem Untergrund haftbar machen.

Info Aufsichtsrat kann Vorstände absetzen Das Gremium Der 16-köpfige Aufsichtsrat ist zur Hälfte mit Vertretern der Stadt Düsseldorf und mit Arbeitnehmervertretern besetzt. Er kann Vorstände abberufen. Im ersten Wahlgang braucht es dazu elf Stimmen, im zweiten neun. Viererausschuss Vor der Sitzung tagt das Sondergremium für Vorstandsangelegenheiten. Mitglied Andreas Hartnigk (CDU) fordert dort das Aus für Clausecker. Die Entscheidung ist nur empfehlend.

Ärger um Betriebsvereinbarung für erkrankte Mitarbeiter Wie berichtet, hat der Vorstand eine Sozialleistung für die Mitarbeiter gekündigt: Wer seinen eigentlichen Job nicht mehr ausüben kann, hatte bislang einen Anspruch darauf, an anderer Stelle im Unternehmen eine Tätigkeit zu bekommen. Das hat der Vorstand gestoppt. Zum Problem soll sich erwiesen haben, dass immer mehr Fahrer sich krankschreiben ließen und auf einen anderen Job pochten. Im Unternehmen wurde Kritik laut, dass viele Atteste fragwürdig seien. Rund 80 Mitarbeiter nehmen derzeit das Angebot in Anspruch, ihre Arbeitsplätze sind laut Rheinbahn nicht in Gefahr. Vorstand und Betriebsrat betonen, man wolle das Programm eigentlich weiterführen, womöglich in abgespeckter Form. Gespräche laufen.

Verdi kritisiert Vertrag mit Sicherheitsunternehmen Die Rheinbahn hat erneut das Düsseldorfer Unternehmen ISO Security mit der Sicherung der U-Bahnhöfe auf den alten Strecken beauftragt. Es ist bereits seit mehr als 20 Jahren und mit rund 40 Mitarbeitern für die Rheinbahn im Einsatz. Das kritisiert die Gewerkschaft Verdi, die seit Jahren im Clinch mit ISO Security liegt. Sie kritisiert, dass die Geschäftsführung die Rechte von Mitarbeitern nicht achte und die Gründung eines Betriebsrats untersage. „Anscheinend ist für die Rheinbahn der Preis entscheidender als die Rechte der Mitarbeiter“, beklagt Gewerkschaftssekretär Özay Tarim. ISO-Geschäftsführer Bernd Roll weist die Vorwürfe zurück. „Die Rheinbahn hat überprüft, ob wir den Tariflohn zahlen und uns an Gesetze halten“, sagt er. Auch Rheinbahn-Sprecher Georg Schumacher verweist auf einen langen Katalog von Anforderungen von der Arbeitssicherheit bis zur Entlohnung. In die Frage, ob ISO Security einen Betriebsrat hat, dürfe sich die Rheinbahn rechtlich nicht einmischen.

Diskussion um hohes Gehalt für den Betriebsratschef Der Vorsitzende des Betriebsrats, Michael Pink, hat sich öffentlich gegen Vorstandschef Michael Clausecker gestellt. Nun berichtete die „Bild“-Zeitung über das hohe Gehalt des Mitarbeitervertreters: Der gelernte Schlosser ist in die Lohngruppe 14 eingruppiert und verdient damit bis zu 6748 Euro pro Monat. Pink bestätigt die Informationen, sagt aber wie auch der Unternehmenssprecher, dass es sich um eine bekannte und geprüfte Tatsache handele. Der langjährige Betriebsrat sagt, er habe seine letzte Höherstufung im Jahr 2017 sogar von einem Anwalt begleiten lassen, um spätere Rückfragen zu vermeiden. Rheinbahn-Sprecher Schumacher berichtet von zwei Gutachten, die das Vorgehen bestätigen. Hintergrund: Das Betriebsverfassungsgesetz besagt, dass Betriebsräte für ihre Tätigkeit nicht benachteiligt werden dürfen. Das Gehalt sei daher einer Karriere, die Pink ohne sein Amt gemacht hätte, angepasst worden.