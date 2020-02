Letztes erhaltenes Stadttor in Düsseldorf : Cellist Thomas Beckmann zieht ins Ratinger Tor

Düsseldorf Während das Schumann-Haus saniert wird, bewohnt der Musiker das historische Stadttor. Früher lebte dort Maler Markus Lüpertz.

(arl) Thomas Beckmann macht Platz für die Sanierung des Schumann-Hauses – und bekommt von der Stadt ein besonderes Ausweichquartier: Der Cellist zieht vorübergehend ins Ratinger Tor. Kulturdezernent Hans-Georg Lohe bestätigte entsprechende Informationen unserer Redaktion. Zunächst sei das Provisorium bis Oktober geplant, richtet sich aber nach dem Verlauf der Sanierung des maroden Hauses an der Bilker Straße, in dem sich die letzte gemeinsame Wohnung des Musikerpaares Robert und Clara Schumann befunden hat. Das Tragwerk des Gebäudes aus dem 18. Jahrhundert muss erneuert werden, daher kann Beckmann während der Bauarbeiten nicht in seiner Wohnung bleiben.

Der Cellist und Vorsitzende des Obdachlosen-Hilfsvereins „Gemeinsam gegen Kälte“ bewohnt seit mehr als 20 Jahren eine 156 Quadratmeter große Wohnung in dem städtischen Gebäude in der Carlstadt. Die Stadt wollte ihn zum dauerhaften Auszug bewegen, denn im Schumann-Haus soll ein Museum eingerichtet werden. Beckmann lehnte aber einen Weggang ab, die Stadt bot vergeblich mehrere Ersatzwohnungen an, darunter auch das Ratinger Tor. Am Ende wurde das Museum so geplant, dass Beckmann wohnen bleiben kann, dafür wird eigens ein zweiter Eingang geschaffen. Festgelegt ist, dass zu einem späteren Zeitpunkt die heutige Wohnung von Beckmann in das Museum integriert wird.