Bürgerschaftliches Engagement CDU will Verlängerung für „Rund“

Das „Rund“ als Nachbarschaftstreff im Pavillon am Staufenplatz steht vor dem Aus. Nur noch bis Ende August stellt die Stadt den Kooperationspartnern (Graf-Recke-Stiftung, beide Kirchen, DRK-Zentrum, Bürgerverein Grafenberg) das Ladenlokal mietfrei zur Verfügung. Jetzt will die CDU in die Wege leiten, dass das „Rund“ zumindest bis zum Jahresende weitermachen darf. Für die nächste Sitzung der Bezirksvertretung 7 am Dienstag, 24. Januar, im Rathaus Gerresheim (17 Uhr) beantragt die Partei, das mietzinsfreie Nutzungsverhältnis zwischen den Kooperationspartnern und der Stadt für vier weitere Monate bis zum 31. Dezember zu verlängern, um das Projekt „Lebendiges Grafenberg 2023“ mit den Zuschussmitteln der Bezirksvertretung 7 auch weiterhin durchführen zu können.