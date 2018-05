Steigende Schülerzahlen in Düsseldorf: CDU will Schulraum in Wohnhäusern

Düsseldorf In Frankfurt wird intensiv über eine Kombination von Wohnen und Schule diskutiert, um rascher die dringend benötigten Schulräume zu schaffen. Ob das Modell taugt, ist allerdings umstritten.

Schulraum in Düsseldorf ist knapp. Steigende Schülerzahlen und die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium stellen die Stadt vor Herausforderungen. Neue Schulen müssen gebaut, alte Standorte erweitert werden. Ähnlich groß ist der Druck bei den Kindertagesstätten. "So schnell wie Kinder in das Bildungssystem hinwachsen, kann die Stadt angesichts fehlender Grundstücke gar nicht bauen", meint CDU-Fraktionschef Rüdiger Gutt. Sein Blick geht deshalb nach Frankfurt. Dort wird seit einigen Monaten über so genannte Hybridbauten gesprochen, in denen Wohnen und Schule miteinander kombiniert werden. "Wohnen über Schule" lautet das Schlagwort.

Immobilienexperten wie Jörg Schnorrenberger vom Ring Deutscher Makler begrüßen die Idee, in maximal verdichteten Ballungsräumen bislang voneinander getrennte Lebensbereiche miteinander zu kombinieren. So starte Aldi in Berlin ein Pilotprojekt, bei dem der Discounter über Ladenlokalen Wohnungen errichtet, davon um die 30 Prozent als Sozialwohnungen. "Statt Supermarkt kann man sich auch Schulen, Kindergärten und Altentagesstätten vorstellen", sagt Schnorrenberger. Freilich funktionierten solche Modelle nicht in Top-Lagen. "Ein Projektentwickler denkt an seine Margen, an eher preiswerten Wohnungen über Schul-Etagen kann er aber nichts verdienen." Und bei Mietmodellen mahnt auch er zur Vorsicht. "Wenn eine Kommune sich für 25 oder 30 oder mehr Jahre auf so etwas einlässt, ist es meist der Investor, der daran verdient - zum Nachteil der öffentlichen Hand."