Festival in Düsseldorf : CDU will mehr Geld für das Photo Weekend

CDU will mehr Geld für das Photo Weekend

Festival in Düsseldorf

Das Stadtratsbündnis aus SPD, Grünen und FDP kommt mit den Plänen für ein neues städtisches Foto-Festival nicht voran – die CDU schlägt nun vor, das dafür vorgesehene Geld an das privat organisierte Photo Weekend zu geben.

Dessen Macher könnten laut CDU-Kulturpolitiker Friedrich Conzen dann ihre Veranstaltung zu einem größeren Foto-Festival entwickeln. Die CDU regt an, die 72.000 Euro für das eigentlich vorgesehene städtische Festival an das Photo Weekend zu geben und den Betrag auf 100.000 Euro aufzustocken. Das Ampel-Bündnis kann sich wie berichtet nicht auf ein Konzept einigen. Es soll aber eine private Initiative geben, die das Projekt noch retten will.