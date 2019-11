Konservativer Verband in der CDU : CDU-Werteunion gründet sich im Interconti-Hotel

Foto: Arne Lieb Hans-Georg Maaßen besucht das Gründungstreffen der Düsseldorfer Gruppe der Werteunion.

Düsseldorf Düsseldorf hat jetzt einen Stadtverband der Werteunion, einer Vereinigung von wertkonservativen Mitgliedern in der CDU. Der Verband mit nach eigenen Angaben rund 100 Mitgliedern gründete sich am Montagabend im Interconti-Hotel an der Königsallee.

Zu Gast war der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen. Rund 80 Menschen folgten dem Aufruf eines linken Bündnisses zum Protest. Sie werfen der Werteunion eine Nähe zur AfD vor.

Die Düsseldorferin Marta Erler, die auch Mitgliederbeauftragte des Landesverbands ist, hatte das Treffen im Interconti organisiert. Sie sagt, in der CDU könnten die Mitglieder nicht mehr frei ihre Meinung äußern. „Die Leute reden, was gehört werden möchte.“ Dies sei bei den Diskussionen in der konservativen Basisbewegung anders. Die Werteunion fordert unter anderem eine restriktivere Zuwanderungspolitik. Die Vereinigung ist auch in der CDU umstritten, es handelt sich nicht um eine offizielle Parteigliederung.