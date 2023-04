Netzwerken in Düsseldorf CDU verhindert Empfang im Düsseldorfer Norden

In einigen der zehn Bezirke in Düsseldorf ist es eine schon viele Jahre lang praktizierte Tradition, dass die Bezirksvertretung Bürger und Vertreter von Vereinen, Organisationen und Institutionen zu einem Jahresempfang einlädt. Nun sollte solch ein Empfang auch für den Stadtbezirk 5 (Kaiserswerth, Kalkum, Stockum, Lohausen, Wittlaer, Angermund) eingerichtet werden. Einen entsprechenden Antrag stellten FDP, SPD und Grüne gemeinsam in der Sitzung des Gremiums. Die CDU, die dort die Mehrheit besitzt, lehnte aber das Ansinnen ab.