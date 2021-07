Schwarz-Grün in Düsseldorf : Die Sowohl-als-auch-Kooperation

Die Büdnispartner bekommen sich inzwischen auch häufiger wieder zu Gesicht, hier die Ratssitzung im Februar. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Analyse Düsseldorf CDU und Grüne bilden seit fast einem halben Jahr ein Bündnis im Düsseldorfer Stadtrat. Die große Koalition bietet eine große Chance für die Stadt. Allerdings zeigt sich bereits, wo es schwierig werden wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Sogar für das Gendersternchen haben CDU und Grüne einen Kompromiss gefunden. Die Grünen schätzen Formulierungen mit Stern, die CDU lehnt sie ab. Also gibt es zwei Versionen des Bündnisvertrags – eine mit, eine ohne. Bei Anträgen im Rat gilt: Wer sie formuliert, formuliert nach eigenen Vorlieben. Also sind plötzlich auch Anträge mit Stern von der CDU mitgezeichnet. Umgekehrt beugen sich die Grünen an anderen Stellen dem Kooperationspartner, der lieber männliche und weibliche Version ausschreibt.

Bald ist es sechs Monate her, dass die beiden Gewinner der Kommunalwahl ihre Zusammenarbeit besiegelt haben. Es waren seltsame, historische Monate, in denen die Kommunalpolitik mit Blick auf den Lockdown teilweise auf das Mindestmaß beschränkt wurde. Erst in den letzten Wochen bleibt wieder Raum für andere Themen – und erst jetzt bekommen sich die Bündnispartner auch häufiger zu Gesicht.

Wenn man schon eine erste Zwischenbilanz wagen will, was da für ein Bündnis Düsseldorfs Geschicke bis 2025 bestimmen will, ist das Gendersternchen ein schönes Beispiel. Der neuen großen Koalition – die Grünen lagen erstmals vor der SPD – fehlt es an der Aufbruchstimmung, die 2014 herrschte, als SPD und Grüne mit Hilfe der FDP die lange CDU-Dominanz im Rathaus beendeten. Jetzt hat sich ein vernünftiges, sachliches Bündnis gefunden, das sich im Bündnisvertrag sogar offen zum einen oder anderen Widerspruch bekennt, aber eine Chance sieht, zumindest eine Reihe von Zielen gemeinsam durchzusetzen. Bekommen wir unseres, bekommt ihr eures – das ist die nüchterne Abmachung, nicht nur wenn es um geschlechtergerechte Sprache gibt.

Dass diese Zusammenarbeit bis jetzt gut trägt, liegt vor allem daran, dass die CDU auch mit Blick auf die absehbare Kooperation eine passende Figur für die Spitze gefunden hat. Oberbürgermeister Stephan Keller wird bis jetzt über die Parteigrenzen hinaus für Kompromissbereitschaft und zugleich klare Linie gelobt und hat in seiner Zeit als Stadtdirektor in Köln gelernt, in der Öffentlichkeit eine Sprache zu finden, in der sich beide Partner und ihre Anhänger wiederfinden. Selbst seine Pläne für eine härtere Gangart in der Ordnungspolitik in der Altstadt formuliert er bislang so, dass es die freiheitsliebenden Grünen nicht verschreckt.

Bis jetzt gab es aber natürlich auch viel zu verteilen. Die CDU, für die sechs Jahre Ampel gefühlt immer eher ein Betriebsunfall waren, ist zurück in vielen Schlüsselpositionen – und immer noch euphorisch, dass wieder einer der ihren das Rathaus führt. Für die Ratsfraktion ist es erste Aufgabe, Keller den gewünschten Gestaltungsspielraum zu verschaffen.

Die Grünen haben ihr Rekordergebnis auch in erheblich mehr Einfluss im Rathaus umgesetzt, die Folge sind Dezernatsposten in den Herzensthemen Verkehr und Kultur und etliche Jobs für Getreue in Ebenen darunter. Das Verhältnis zur Stadtverwaltung ist aber misstrauischer. Das ist Folge der Ernüchterung, die die Grünen nach sechs Jahren Ampel gespürt haben. Die Fraktion wirkt bisweilen bemüht, möglichst noch jeden Halbsatz auf Seite 217 auszudiskutieren, um am Ende nicht nochmal das Gefühl zu haben, viel gewollt und wenig bekommen zu haben. So viel Pedanterie lässt manchen bei der CDU schon jetzt seufzen.

Die große Chance dieser großen Kooperation ist in den ersten Monaten spürbar. Wenn sich CDU und Grüne einig sind, haben sie so viel Düsseldorfer Stadtgesellschaft hinter sich, wie es die Ampel nie geschafft hat. Das Bündnis spricht gemeinsam die Innenstadtbewohner und die dörflichen Ränder an, die Progressiven und die, denen der Wandel eher zu schnell geht, die Lastenradfahrer und die SUV-Besitzer. Für die anstehenden Megathemen Coronabewältigung und Klimaschutz ist das eine starke Basis.

Allerdings zeigen sich auch schon erste Sollbruchstellen. Dazu gehört, dass bei aller Suche nach Gemeinsamkeiten doch zwei unterschiedliche politische Kulturen aufeinandertreffen. Die CDU-Vertreter wirken dabei unbekümmerter, nicht zuletzt, weil die Parteistrategen wissen, wie schwer sich die Union tut, die Großstadtbewohner anzusprechen – da konnte man von den Grünen zuletzt viel lernen. Viele Grünen-Mitglieder tun sich offenbar schwerer. Bei aller Bürgerlichkeit sind die Grünen zumindest in ihrem Selbstbild immer noch eine alternative Bewegungspartei, der die Baumhäuser im Hambacher Forst näher sind als der IHK-Neujahrsempfang. Als OB Keller kürzlich sehr strenge Regeln für E-Scooter vorstellte, entfuhr es der grünen Bezirksbürgermeisterin Annette Klinke, Düsseldorf dürfe bloß nicht zur „Spießerstadt“ werden. Das erzählte vielleicht mehr über die eigenen Ängste.

Richtig ernst wird es politisch vor allem dann werden, wenn das Leben-und-leben-lassen in der Kooperation nicht mehr so einfach möglich ist. Bis jetzt knirscht es vor allem in der Verkehrspolitik. Den Grünen sitzen Verkehrswende-Aktivisten und Umweltverbände im Nacken, die besser heute als morgen die Abkehr vom Auto durchdrücken wollen. Das ist mit der CDU aber nicht zu machen. Wenn sich bald zeigen sollte, dass Düsseldorf die ehrgeizigen Klimaziele im Verkehr nicht packt – und danach sieht es aus – muss das Bündnis Farbe bekennen.

Das höfliche Duo hat bislang noch ein viel heikleres Thema ausgespart, in dem es an der Politik wie überall im Leben schnell scheitert: das Geld. Schwarz-Grün hat Düsseldorf gleich zu Beginn wegen der Coronapandemie in eine hohe Neuverschuldung geschickt und es sich dennoch nicht nehmen lassen, etliche Stellen zu schaffen und ordentlich Geld für Wunschprojekte aufzusatteln.