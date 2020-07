Kommunalwahl in Düsseldorf : CDU und FDP kritisieren Pflegegipfel der Verwaltung

Kommunalwahl in Düsseldorf

Düsseldorf Wohlfahrtsverbände und private Träger waren zum ersten Pflegegipfel eingeladen worden, um über 1000 fehlende Pflegeplätze zu diskutieren – die Politik nicht. Der Oberbürgermeister weist den Wahlkampfvorwurf von sich.

Weil in Düsseldorf bis zum Jahr 2025 mehr als 1000 Pflegeplätze fehlen, wollte Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) bereits für den 23. April zu einem Pflegegipfel ins Rathaus einladen. Doch dann kam die Corona-Krise, sodass der OB, Sozialdezernent Burkhard Hintzsche und Planungsdezernentin Cornelia Zuschke erst am Mittwoch mit den Vertretern der Wohlfahrtsverbände und der privaten Träger über mögliche Lösungen diskutieren konnte. Knapp acht Wochen vor der Kommunalwahl werfen CDU und FDP Geisel vor, der Pflegegipfel sei ein persönlicher Wahlkampftermin des OBs gewesen, da die Politik zu dem Treffen nicht eingeladen worden war. Geisel weist den Vorwurf vehement von sich, weil die Einladungen für den ursprünglich im April geplanten Termin bereits im März verschickt wurden.

„Wenn es ein Pflegegipfel gewesen sein soll, dann hatte er seinen Namen nicht verdient“, findet aber Andreas-Paul Stieber (CDU). Er ist Vorsitzender im Ausschuss für Gesundheit und Soziales und sagt. „Herr Geisel war nicht einmal bei uns im Ausschuss, bisher interessierte ihn das Thema nicht.“ Mit dem Mangel an Pflegeplätzen spiele Geisel jetzt im Wahlkampf. Die Lösungsansätze, über die diskutiert wurden, seien auch nichts Neues und hätten viel früher aufgegriffen werden müssen. CDU-Ideen, die das Ampel-Bündnis aus SPD, FDP und Grüne in den vergangenen Jahren abgelehnt hätten, würden jetzt für den Wahlkampf selbst aufbereitet. „Und das auf allen Geschäftsgebieten. Über die Mülldetektive wurde auch zuerst gelacht, in der vergangenen Woche wurden sie dann von Geisel persönlich präsentiert“, sagt Stieber. Dass niemand aus dem Seniorenrat, dem Behindertenrat und aus der Politik eingeladen wurde, ärgert Stieber – zumal die Politik über die spätere Finanzierung entscheide. „Ansonsten weiß ich nicht, wo Herr Geisel das Geld hernehmen möchte.“