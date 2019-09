Kommunalwahl 2020 in Düsseldorf : CDU schließt Unterstützung von Strack-Zimmermann aus

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Rüdiger Gutt und FDP-Chefin Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei einem Gespräch im Ratssaal. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Ein bürgerliches Bündnis wird es bei der Kommunalwahl 2020 nicht wieder geben – obwohl die Parteien ihre Gemeinsamkeiten betonen.

Von Arne Lieb

Die FDP hat Marie-Agnes Strack-Zimmermann als Oberbürgermeister-Kandidatin nominiert – damit ist besiegelt, dass die Liberalen keinen gemeinsamen Kandidaten mit politischen Mitbewerbern aufstellen werden. Die CDU hat zwar ihren Bewerber noch nicht gekürt, Kreisparteichef Thomas Jarzombek schließt eine Unterstützung von Strack-Zimmermann aber aus: „Das war nie eine Option.“

Die Idee wäre nicht abwegig gewesen, auch wenn die FDP in einem Bündnis mit SPD und Grünen regiert. Schwarz-gelbe Zusammenschlüsse vor Wahlen haben einige Tradition. 2008 und 2014 hatte die FDP, damals Koalitionspartner der CDU, zur Wahl von CDU-Mann Dirk Elbers aufgerufen. Und das Verhältnis gilt immer noch als wohlwollend. Jarzombek sieht die FDP als Wunschpartner nach der nächsten Wahl, auch Strack-Zimmermann redet freundlich über die Union. Die Parteichefs, beide im Bundestag, haben in Berlin sogar über eine gemeinsamen Kandidatur geredet – allerdings soll es bei einer kurzen Plauderei geblieben sein.

Für die Liberalen sprach viel für die eigene Kandidatin. 2008 und 2014 war man für die Fortsetzung einer schwarz-gelben Koalition angetreten, diesmal will die FDP ihre Eigenständigkeit betonen. Zwar verkauft sie das Ampel-Bündnis als Erfolg, zugleich übertrifft sie in der Schärfe ihrer Kritik an SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel bisweilen die Opposition. Eine kommunikative Doppelstrategie, die Strack-Zimmermann als Kandidatin fortsetzen wird.

Dazu kommt, dass die politische Landschaft unübersichtlicher geworden ist. Spätestens der Erfolg der Grünen bei der Europawahl hat gezeigt, welche Ergebnisse die ehemals kleinen Parteien erreichen können. Besonders brisant ist das, weil die Stichwahl um den OB-Posten abgeschafft worden ist. Es reicht eine Mehrheit im Wahlgang am 13. September 2020. Strack-Zimmermann könnte sich, so die Überlegung der FDP, bei günstiger Gemengelage sogar durchsetzen. Die Persönlichkeit der Kandidaten gilt als wichtiger Faktor. Und die Partei hat die 61-Jährige lange als Frontfrau aufgebaut, sie ist als ehemalige 1. Bürgermeisterin in der Stadt bekannt und hat inzwischen auch bundespolitisches Profil.

Dass Strack-Zimmermann eine starke Konkurrentin werden könnte, ist auch den CDU-Strategen nicht entgangen. Die hätten nichts gegen ein Bündnis mit der FDP gehabt – unter eigener Führung. Für die größte Fraktion im Stadtrat, so heißt es übereinstimmend aus Parteikreisen, gilt ein eigener Kandidat als selbstverständlich. Ein Wahlkampf mit der FDP hätte zudem bedeutet, dass die CDU ihre Rolle als Oppositionsführer aus Rücksicht auf die Liberalen nicht ausspielen kann.