Geplantes Projekt in Düsseldorf : CDU kritisiert Wahl des Vorstands für das Haus der Kulturen

Geplantes Projekt in Düsseldorf

Düsseldorf Der Stadtrat soll am Donnerstag über einen Förderantrag zum „Haus der Kulturen“ beschließen. Im Vorfeld gibt es Unruhe.

Der Stadtrat soll am Donnerstag über einen Förderantrag für das „Haus der Kulturen“ in Mörsenbroich entscheiden – allerdings gibt es Unruhe im Vorfeld. Grund ist die Gründung des Trägervereins. Die Vertreter von Migranten-Organisationen haben SPD-Politikerin Katharina Kabata an die Vorstandsspitze gewählt. Pavle Madzirov (CDU) befürchtet dadurch eine „Politisierung“ des Vorhabens. Zudem kritisiert er, dass der Rat den Förderantrag absegnen soll, bevor überhaupt ein Beschluss gefasst ist, dass die Einrichtung im bisherigen Jungen Schauspielhaus entsteht. Dies wird mit einer auslaufenden Frist begründet. Ein anonymer Informant behauptet zudem gegenüber diverser Medien, es habe Betrug bei der Wahl gegeben. Nach bisherigen Recherchen gibt es dafür keine Belege.