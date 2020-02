Karnevalssitzung der KG Till’s Freunde in Düsseldorf : CDU-Kandidat Stephan Keller spielt Schlagzeug bei „De Fetzer“

Karnevalssitzung der KG Till’s Freunde in Düsseldorf

Düsseldorf Die Derendorfer Karnevalsgesellschaft feierte ihre Gala in der Rheinterrasse. Der CDU-nahe Verein begrüßte auch den Oberbürgermeister-Kandidaten der Partei – der in ungewohnter Rolle einsprang.

(wber) Einer der Jecken war zur Prunksitzung von „Tills Freunden“ im Schlafanzug gekommen. „Passendes Kostüm“ meinte er. „Die Sitzung geht ja ohnehin bis in den früher Morgen, so wie ich Präsident Josef Neef kenne“. Aber zum Einschlafen war es nie in der gesamten Zeit ab 18.30 Uhr. Neef hatte ein dickes und unterhaltsames Karnevalspaket geschnürt, warnte schon vorher: „Ich kann euch versprechen – vor Mitternacht ist hier nicht Schluss.“ Und tatsächlich schunkelten, sangen und feierten die 850 Gäste im vollbesetzten Rheinlandsaal bis kurz vor 1 Uhr.