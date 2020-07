Kommunalpolitik in Düsseldorf : CDU will weniger Wohnen im Glasmacherviertel

CDU will weniger Wohnen im Glasmacherviertel

Kommunalpolitik in Düsseldorf

Die CDU will weniger Wohnungen für das Glasmacherviertel. Foto: Brack Capital

(arc) Die CDU will, dass die Anregungen aus dem Werkstattverfahren vor zwölf Jahren wieder Berücksichtigung für das geplante Neubauviertel finden. Die FDP kritisiert diese Entscheidung scharf.

Die FDP in der Bezirksvertretung 7 zeigt sich entsetzt darüber, dass die CDU in ihrem Wahlprogramm ankündigen würde, nur rund 600 Wohnungen statt der geplanten 1700 Wohnungen im Glasmacherviertel bauen zu lassen. Bezirksvertreter Julian Deterding erklärt: „Wir hatten zu viel Hin und Her bei diesem Thema. Das muss ein Ende haben. Es gab genügend unnötige Planänderungen, die Zeit gekostet haben.“