Kritik am Regionalplan in Düsseldorf: CDU fürchtet Bebauung von Grünflächen

Kritik am Regionalplan in Düsseldorf

Der Grafenberger Wald ist ein wichtiges Naherholungsgebiet. Jetzt wird diskutiert, wie nahe neue Wohnungen an ihn heranrücken. Foto: Anne Orthen (ort)/Andreas Bretz

Düsseldorf Der Regionalplan macht Vorschläge für Wohnbaugebiete – unter anderem im Grafenberger Wald.

Arne Lieb (arl) ist verantwortlicher Redakteur für Kommunalpolitik in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Die Bezirksregierung hat dem Regionalrat, einem politischen Gremium zur Regionalentwicklung, die Entwürfe kürzlich vorgestellt. Im Juni wird abgestimmt. Der Regionalplan soll dabei helfen, den hohen Bedarf an zusätzlichem Wohnraum in der Region zu decken.

Die CDU zeigte bei einem Pressetermin am Mittwoch eine Reihe von Vorschlägen, die sie ablehnt. Darunter ist etwa ein bisher landwirtschaftlich genutztes Areal in Hamm entlang der Völklinger Straße. Kurios: Ein Vorschlag betrifft die Fläche rund um die Pariser Straße in Heerdt, auf der das neue Hallenbad entsteht. Für Bezirksbürgermeister Rolf Tups ist das „vollkommen absurd“.