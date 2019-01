Stadtmarketing: CDU fragt nach Werbung für Düsseldorf im Internet

Düsseldorf Im Wirtschaftsausschuss geht es am Dienstag darum, wie Düsseldorf durch Werbung im Internet sichtbar wird.

Wie erfolgreich die Online-Werbung der Stadt ist, möchte die CDU-Ratsfraktion in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Liegenschaften (AWTL) am Dienstag wissen.

Werbung im Internet habe in der jüngeren Vergangenheit eine zunehmende Bedeutung für das Stadtmarketing erhalten, heißt es in der entsprechenden Anfrage. Weltweit informierten sich Menschen im Internet darüber, ob und wann sich der Besuch in einer Stadt lohnt. Und Düsseldorf könne mit zahlreichen Attraktionen aufwarten. Diese müssten aber auch schnell im Internet auffindbar sein, um wahrgenommen zu werden. „Wir sehen jedoch, dass Düsseldorf – z.B. unter dem Stichwort „Städtereise Nordrhein-Westfalen“ – bislang nicht in den Top-Ergebnissen der Suchmaschinen zu finden ist“, so die Union.