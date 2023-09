Nach Ärger um Pantel CDU in Düsseldorf beschließt Regeln für Umgang mit der AfD

Die CDU in Düsseldorf hat neue Regeln für den Umgang mit der AfD festgelegt. Am Mittwochabend fasste der Vorstand der Kreispartei einen einstimmigen Beschluss dazu, angelehnt an die bekannte, auf Bundesebene der Partei formulierte Position, wonach es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben soll. Die Kreispartei hat zum Beispiel formuliert: „Zwischen Union und AfD kann es nur klare Kante und schärfste Abgrenzung geben.“ Zudem gibt es jetzt konkrete Vorgaben: „Wir erwarten von unseren Mitgliedern und insbesondere unseren Funktionsträgern, dass gemeinsame Veranstaltungen, politische Podien und Gespräche ausschließlich mit der AfD oder sonstigen radikalen Parteien nicht durchgeführt werden.“