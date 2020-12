Wirtschaftskrise in Düsseldorf : Caterer Stockheim wird Teil von Aramark

Wirtschaftskrise in Düsseldorf

Düsseldorf Das Düsseldorfer Traditionsunternehmen gibt nach 71 Jahren seine Eigenständigkeit auf und setzt auf eine neue Partnerschaft mit einem deutlich größeren Unternehmen.

(ale) Das Traditionsunternehmen Stockheim gehört künftig zur Aramark-Familie mit 9400 Mitarbeitern aus Neu-Isenburg, die als Caterer in der Arena aktiv ist. In einer Pressemitteilung ist davon die Rede, dass sich Aramark als „Gesellschafter einbringen“ wird. Wie genau die Mehrheitsverhältnisse künftig aussehen, beantwortete Stockheim am Donnerstagabend auch auf Nachfrage unserer Redaktion nicht. Es soll sich laut Mitteilung um ein partnerschaftliches Verhältnis handeln, bei dem Aramark seine „Stärken und Erfahrungen für eine langfristige Unternehmensentwicklung“ von Stockheim einbringen soll, das wiederum eine Bereicherung für Aramark durch seine „lokale Präsenz“ sein werde.