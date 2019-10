Wohnungsbau in Düsseldorf : Catella holt CG Gruppe als Partner

Düsseldorf Im Grand Central soll der Entwickler die bauliche Realisierung verantworten. Insgesamt entstehen 1000 Wohnungen auf dem Gelände des früheren Paketverteilzentrums.

Von Nicole Lange

(nic) Für das riesige Neubauquartier Grand Central am Hauptbahnhof mit mehr als 1000 Wohnungen hat sich das schwedische Unternehmen Catella mit dem Mietwohnungsentwickler CG Group zusammengetan. Seit 2015 habe man die Grundstücke arrondiert, den Bebauungsplan zur Bestandskraft gebracht und Baureife hergestellt, hieß es: Der neue Partner solle nun das Gesamtprojekt fertigstellen. Die CG Gruppe werde die Federführung übernehmen, während Catella die geförderten Wohnungen und eventuell auch preisgedämpfte Einheiten in ihren Bestand übernehmen will.

„Mit der CG Gruppe kann das Projekt auch weiterhin aus einer Hand gesteuert werden“, sagt der CEO von Catella Project Management, Klaus Franken. So gebe es bei der Vergabe an Baupartner viele Herausforderungen: „Die CG Gruppe hat die Kraft, die Kompetenz und die Kapazität, diese Aufgabe zu meistern.“ Der Vorstand der CG Gruppe, Jürgen Kutz, zeigte sich ebenfalls erfreut über die Partnerschaft: „Auch dieses Projekt leistet wieder einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Mietwohnungsneubaus und zur modernen urbanen Stadtentwicklung in deutschen Ballungszentren.“

Beide Unternehmen kennen die Landeshauptstadt sehr gut. So ist die CG Gruppe (Hauptsitz in Berlin) in der Stadt mit einem Gesamtvolumen von rund 2280 Wohnungen vertreten, unter anderem im Upper Nord Tower. Catella hat in Düsseldorf etwa das Living Circle (Umwandlung des Bürohauses Thyssen Trade Center) verantwortet.