Werbung in Düsseldorf Diese Agentur kämpft um 200 Millionen Euro von der Bundeswehr

Der Ort, an dem die Bundeswehr neu gedacht wird, liegt direkt am Paradiesstrand. Das Gebäude mit der verglasten Fassade nennt sich „The Beach“, in der ersten Etage sitzt die Agentur Castenow: offener Büro-Großraum, Mac-Bildschirme auf den Schreibtischen und am Eingang eine Anrichte, deren Oberfläche komplett mit Auszeichnungen für Werbe-Kampagnen vollgestellt ist. Wenn sich jemand hier bewirbt, muss er oder sie eine Kernfrage beantworten: „Können Sie sich vorstellen, für die Bundeswehr zu arbeiten?“ Wenn nicht, sei man hier einfach falsch, sagt Sabine Castenow.