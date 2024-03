Bis zu 70 Prozent Rabatt Sozialkaufhaus schließt nach 20 Jahren in Düsseldorf

Sozialkaufhäuser wie jene von „Cash und Raus“ sind immer sehr günstig, in der Filiale an der Herzogstraße aber gibt es aktuell bis zu 70 Prozent Rabatt – auf das Sortiment, das zu 100 Prozent aus zweiter Hand stammt. So kostet ein Esstisch mit Stühlen unter 300 Euro, Fahrräder werden für 25 Euro verhökert, auch Mikrowellen, Kühlschränke und Geschirr sind stark reduziert. Der Anlass ist ein Räumungsverkauf: Am 31. Mai schließt Düsseldorfs größter Standort von „Cash und Raus“, nach 20 Jahren ist Schluss. „Alle sind traurig, dass wir gehen“, sagt Leiter Markus Textores. „Wir waren eine Institution im Stadtteil, täglich kamen Hunderte Kunden.“