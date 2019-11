Stadtplanung : Carschhaus: Kritik an Grundstücksdeal

Carschhaus: Kritik an Grundstücksdeal

Düsseldorf Die Stadt plant, den Grundstücksteil am Heinrich-Heine-Platz und das benachbarte Haus Kasernenstraße 6 an den Carschhaus-Eigentümer Signa zu verkaufen. Linke und Freie Wähler verweisen darauf, dass das bisher bei der Umgestaltung des Platzes kein Thema war.

(nic) Der geplante Verkauf des Carschhaus-Grundstückes in der Altstadt an den Kaufhof-Eigentümer Signa stößt auf Widerstand. „Der Workshop zur Umgestaltung des Heinrich-Heine-Platzes erscheint jetzt in einem ganz neuen Licht“, erklärte der Sprecher der Linken-Ratsfraktion, Lutz Pfundner: „Die Ampel-Kooperation hat die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer offenbar getäuscht. Benko legte damals fertige Pläne für den Heinrich-Heine-Platz vor, weil die Stadt ihren Gestaltungsanspruch bereits aufgegeben hatte. Bürgerbeteiligung war das nicht.“