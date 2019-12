Stadtplanung : Signa sieht Planungshoheit für den Heine-Platz bei der Stadt

Düsseldorf Politiker hatten Zweifel angemeldet, ob es klug ist, das Carschhaus-Grundstück an das Unternehmen zu verkaufen. Dort versichert man, die Stadt bleibe Eigentümerin des Heine-Platzes.

(nic) Das Unternehmen Signa, das das Carschhaus-Areal kaufen will, bemüht sich, Zweifel der Politik zu zerstreuen. Man werde für die städtebauliche Gestaltung des Heinrich-Heine-Platzes in enger Abstimmung mit der Stadt einen Wettbewerb initiieren, erklärte das Unternehmen, dem das Carschhaus selbst bereits gehört. Dazu sollten namhafte Planungsbüros ausgewählt werden. Durch die angestrebte Parzellierung der aktuellen Grundstückssituation werde die Stadt Eigentümerin der Flächen des Heinrich-Heine-Platzes bleiben. „Die Oberflächengestaltung wie auch die neue Verkehrsführung fallen somit in die Planungshoheit der Stadt.“ FDP und Grüne hatten Zweifel an dem Deal angemeldet, weil sie fürchten, dann nicht mehr genug Einfluss auf die Platzgestaltung zu haben.