Staufalle wegen Bauarbeiten : Düsseldorfer Carsch-Haus öffnet ein Jahr später als geplant

Das Carsch-Haus wird nach der Umgestaltung durch einen neuen Innenhof erschlossen. Foto: Tecma

Düsseldorf Die Bauarbeiten am Carsch-Haus in der Düsseldorfer Innenstadt starten in Kürze, dann wird eine zentrale Straße in der Stadt abgebunden. Der Stau auf der Heinrich-Heine-Allee ist vorprogrammiert, die Stadt tüftelt an Umleitungen. Was genau geplant ist.