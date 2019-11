Veranstaltung auf dem Carlsplatz : Beim RP-Adventsmarkt gab es 1001 kulinarische Idee für Weihnachten

Düsseldorf Beim RP-Adventsmarkt konnten sich Genießer für die Feiertage eindecken – mit Zutaten, Rezepten und guten Ratschlägen.

„Wahnsinn!“, entfährt es einer Dame, als sie den kleinen weißen Porzellanlöffel in den Mund schiebt. Auf dem Löffel ist nicht viel drauf, nur ein paar Tropfen Zwiebelöl, die Inka Olek mit einer Pipette daraufgeträufelt hat. „Als der Produzent zu mir kam und meinte, ich solle Zwiebelöl verkaufen, hab ich erst mal gesagt: Du spinnst“, erzählt die blondgelockte Frau, die nach eigener Aussage den „kleinsten Laden mit dem größten Sortiment“ auf dem Carlsplatz führt. Inka&Mehl heißt der Shop, in dem es „alles gibt, was lecker macht“: Gewürze, Brühen, Linsen, Soßen und vieles mehr. Mit Tomaten- und Gurkenessig, Zwiebelöl und fermentiertem Pfeffer zaubert sie die Illusion von griechischem Bauernsalat auf den Teller. „Den Gurkenessig tun Düsseldorfer Barkeeper auch gern in ihre Gincocktails“, verrät sie. „Eine echt gute Idee“, fndet eine Frau.