Schulen in Düsseldorf : Anbau für die Carl-Benz-Realschule

In Oberkassel wurde jetzt der Grundstein für den Erweiterungsbau der Carl-Benz-Realschule gelegt. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf/Michael Gstettenbauer

Der Grundstein für den dreigeschossigen Neubau ist gelegt. Das Investitionsvolumen beträgt 6,9 Millionen Euro. Eine Fertigstellung ist für April 2021 geplant.

Die Carl-Benz-Realschule in Oberkassel darf sich auf einen dreigeschossigen Erweiterungsbau freuen, der Grundstein ist gelegt. Insgesamt entsteht eine Nutzfläche von 1100 Quadratmetern, auf der sich nach Fertigstellung unter anderem eine neue Aula befindet. Die Baukosten betragen rund 6,9 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für April 2021 geplant. Realisiert wird das Bauprojekt unter der Federführung des städtischen Tochterunternehmens Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH (IPM).

„Nachdem ich erst kürzlich den Erweiterungsbau am benachbarten Cecilien-Gymnasium eröffnen durfte, freue ich mich, dass jetzt auch für die Schüler der Carl-Benz-Realschule der Grundstein für den Neubau einer modernen Lernumgebung gelegt wird. Das zeigt einmal mehr, dass mit der Schulbau-Offensive in Düsseldorf wirklich über alle Schulformen hinweg in Bildung und damit in die Zukunft unserer Stadt investiert wird“, erklärt Oberbürgermeister Thomas Geisel.

„Neben der notwendigen Aufstockung an Räumen lässt sich anhand dieser Baumaßnahme vor allen Dingen deutlich erkennen, wie Schulbau im Düsseldorfer Bestand gelingt und wie die Landeshauptstadt den veränderten Anforderungen für modernes Lernen gerecht wird. Während eine Aula früher eher als separierter Veranstaltungsraum für besondere Anlässe genutzt wurde, soll sie heute eher als dauerhaftes Forum und als Begegnungsstätte genutzt werden, in der man sich austauschen kann. Die Anordnung und Struktur der neuen Aula an der Carl-Benz-Realschule wird genau dieser Anforderung gerecht und enthält darüber hinaus sogar einen symbolischen Charakter, indem sie den Altbau mit dem Neubau verbindet“, sagt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche.

Der Neubau an der Lewitstraße ist notwendig, da die Carl-Benz-Realschule künftig um einen Zug ergänzt wird. Das dreigeschossige Gebäude wird zwischen dem Realschulgelände und dem Parkplatz westlich des Hauptgebäudes errichtet und schafft Platz für sechs neue Klassenräume sowie drei Differenzierungsräume, die für Einzel- oder Gruppenarbeiten genutzt werden können.

Die neue Aula ist als zentraler Raum Bindeglied zwischen Bestand und Neubau. Die jetzige Außentreppe wird innen übernommen und dient je nach Verwendung als Sitzbank, Bühne oder Tribüne. Im Untergeschoss entstehen zudem Duschen und Umkleiden für den benachbarten Sportplatz. Der Schulhof wird vergrößert und erhält durch den Erweiterungsbau eine räumliche Eingrenzung.