Engagment für die Ukraine : Darum dankt der Czernowitzer Caritaschef den Düsseldorfern

Düsseldorf In dieser Woche besuchte Pfarrer Lyobomir Ivanochko die Landeshauptstadt. Er sprach über das Leid in der Ukraine und nannte die Paketaktion einen Beleg für die tiefe Freundschaft beider Städte.

Der Direktor der Caritas in Czernowitz, Pfarrer Lyobomir Ivanochko, ist zusammen mit einer Delegation zu Besuch in der Landeshauptstadt. Die ukrainische Stadt Czernowitz ist seit Jahren mit Düsseldorf befreundet, im März wurde die Städtepartnerschaft auch offiziell besiegelt. Die ukrainische Stadt liegt nah an der rumänischen Grenze und hat seit Anfang der russischen Invasion bis zu 100.000 Flüchtlinge aufgenommen.