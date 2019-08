Autos wurden abgeschafft : Caritas-Pflegekräfte kommen mit dem Rad zu Patienten

Der Wohlfahrtsverband hat die Autos für ambulante Pflegekräfte fast alle abgeschafft. Das gefällt nicht allen Mitarbeitern.

Die Caritas schickt ihre Pflegekräfte neuerdings per Fahrrad zu Patienten, die zu Hause gepflegt werden. Alternativ bewegen sich die 30 Mitarbeiter zu Fuß – es gibt nur noch ein Auto an jedem der vier Standorte, von denen aus die Pflegekräfte aufbrechen. Die Caritas sieht in dem Schritt eine Kostenersparnis und auch einen Beitrag zum Umweltschutz, einige Mitarbeiter beklagen dem Vernehmen nach aber, zusätzlich zum körperlich anstrengenden Job nun die Fortbewegung aus eigener Kraft leisten zu müssen.