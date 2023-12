Menschen des Jahres Caritas-Chef Peeters verlässt Düsseldorf nach einem tollen Erfolg

Der studierte Diplom-Betriebswirt Peeters ist seit 36 Jahren in verschiedenen Funktionen bei der Caritas tätig und war vor seiner Zeit in Düsseldorf zwölf Jahre lang Caritas-Direktor in Moers. In der Landeshauptstadt ist er seit 2017 verantwortlich für mehr als 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle sowie in den Bereichen Pflege und Soziale Dienste. Zuletzt engagierte er sich auch besonders nachdrücklich für Düsseldorfs neue ukrainische Partnerstadt Czernowitz, in der seit dem Beginn des Krieges Tausende Binnenflüchtlinge eine neue Heimat gefunden haben. Mit der dortigen Caritas steht er in gutem Austausch.