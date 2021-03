Caravaning-Korso rollt durch die Innenstadt : Camper demonstrieren in Düsseldorf für Lockerungen

Düsseldorf Am Samstag fahren 110 Wohnwagen und Wohnmobile durch Düsseldorf. Camping-Freunde veranstalten einen „Caravaning-Korso“, weil sie enttäuscht sind, dass sie bisher bei den ersten Corona-Lockerungen nicht berücksichtigt wurden.

Mit einem „Caravaning-Korso“ durch Düsseldorf wollen am Wochenende Camping-Freunde aus der gesamten Region für mehr Akzeptanz demonstrieren und sich Gehör verschaffen. Sie sind enttäuscht, dass sie bei den Corona-Lockerungen bislang nicht berücksichtigt wurden. Von der Aktion erhoffen sie sich, bald wieder in ihren Wohnwagen und Wohnmobilen campen zu dürfen.

Im Laufe der Pandemie sei sehr deutlich geworden, dass der Urlaub mit Wohnwagen und Wohnmobil auf Reisemobil-Stellplätzen und Campingplätzen die Tourismusform ist, die allen Anforderungen an pandemie-resistente Maßnahmen entspricht, so das Argument der Camper. Über Monate hätten die Reisemobilisten und Caravaner die Füße stillgehalten, dass aber jetzt im Stufenplan Camping- und Stellplätze nicht erwähnt werden, „sondern mit konkurrierenden – nicht immer – pandemiegerechten Tourismus- und Reiseformen über einen Kamm geschert werden, das hat die Menschen auf den Plan gerufen“.

Die Organisatoren schreiben in ihrer Ankündigung selbst, dass Caravaning nicht systemrelevant ist, „aber es gibt andere Beispiele im Stufenplan der Lockerungen, bei denen sich die gleiche Frage stellt und die trotzdem berücksichtigt wurden“. Dabei seien Wohnwagen und Wohnmobile so sicher wie ein alleinstehendes Einfamilienhaus. „Die Menschen und Familien verbringen ihre Zeit in Fahrzeugen, die mit eigenem Sanitärraum, mit Küche, Wohn- und Schlafraum völlig autark sind. Sie treffen sich in keinem Treppenhaus oder sonstigen Gemeinschaftsräumen. Wenn, dann treffen sie in der freien Natur mit entsprechendem Abstand und in Freiluft aufeinander“, heißt es weiter. Kinder könnten spielen und Erwachsene beim Wandern, Radfahren und ähnlichen Aktivitäten notwendige körperliche und geistige Regeneration erreichen – ideal nach einem Jahr coronabedingter Einschränkungen.