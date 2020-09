Caravan Salon in Düsseldorf : Campen im Luxusmobil

Düsseldorf 1,45 Millionen Euro kostet das Flaggschiff des Unternehmens Variomobil, das mit ausfahrbaren Erkern und einer eigenen Garage geliefert wird. Interessenten für diese Art des Luxus-Reisens gebe es genug. Zu sehen ist es beim Caravan Salon in Düsseldorf.

Die gute Nachricht ist: Wenn Sie mit einem Luxus-Reisemobil von Variomobil verreisen, dann müssen Sie nicht jedes Mal beim Brötchenholen das Zwölf-Meter-Fahrzeug in die Lücke vor der Bäckerei manövrieren. Der Vario Perfect 1200, den Geschäftsführer Frank Mix als Flaggschiff des niedersächsischen Unternehmens bezeichnet, hat eine Garage an Bord.

In Halle 5 des Caravan Salon auf dem Düsseldorfer Messegelände, wo das Fahrzeug aktuell zu besichtigen ist, haben sie einen Luxus-Sportwagen drin geparkt, man will ja eine Idee haben, welche Autos reinpassen. 1,45 Millionen Euro kostet das Modell in der Ausstattung, die dort zu sehen ist – der Sportwagen ist nicht eingerechnet. Solche Mobile gibt es nicht vom Fließband: „Wir sind ein Handwerksbetrieb, eine Manufaktur“, sagt Mix.

Wenn er auf die Kunden angesprochen wird, die für ein Wohnmobil einen siebenstelligen Betrag bezahlen, klingen seine Antworten betont selbstverständlich. Fahren die Käufer solcher Mobile überhaupt selbst und machen den dazu notwendigen Lkw-Führerschein? Ja, sagt Mix, denn mancher sei durchaus froh, im Urlaub einmal nicht von Hauspersonal umgeben zu sein.

Und ist Camping in dieser Preisklasse denn auch attraktiv? Ja, sagt Mix, und in der Corona-Krise mehr denn je. „Sonst stünde zu diesem Zeitpunkt vielleicht die große Fernreise oder eine Kreuzfahrt an. Weil das jetzt alles ausfällt, haben die Leute Zeit.“ Und kommen diese Kunden zum Caravan Salon? Auch das bejaht Mix: Nicht zuletzt, um sich hier bei den Anbietern über attraktive Urlaubsziele zu informieren. Er selbst sei kürzlich am Lago Maggiore gewesen: „20 Meter entfernt vom Wasser.“

An Komfort mangelt es im Vario Perfect nicht. Fahrer und Beifahrer sitzen in dick gepolsterten Ledersesseln, über der Windschutzscheibe prangt ein großer TV-Bildschirm. Im Mittelteil, zu dem von draußen sechs Stufen hochführen, sind die Küche (Induktionsherd, Kompressor-Kühlschrank) zu finden, die Essecke und eine Vitrine mit Gläsern, die auch bei einer heftigeren Bremsung in ihren Halterungen bleiben sollten. Hinten (über der Garage) ist der Schlafraum mit einem breiten Bett, das Bad ist geräumiger als in mancher Studentenbude. Drei ausfahrbare Erker (für noch mehr Platz) hat das Mobil.

Rund 9500 Arbeitsstunden stecken nach Angaben des Geschäftsführers in einem solchen Fahrzeug, wer jetzt bestellt kann ungefähr im 1. Quartal 2022 mit der Lieferung rechnen. Kurzentschlossene, die gleich auf der Messe zuschlagen wollen, muss Mix enttäuschen: Für das hier ausgestellte Fahrzeug gebe es bereits einen ernsthaften Interessenten.

