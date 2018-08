Caravan-Salon kollidiert mit Fortuna-Spiel

Messe : Caravan zeigt viele kompakte Wohnmobile

Die Models Rebecca und Christian posieren vor dem teilintegrierten Reisemobil „Van TI Plus“ von Knaus auf Basis des neuen MAN TGE.

Düsseldorf Am ersten Caravan-Wochenende droht ein Verkehrschaos. Der Messeauftakt fällt mit dem ersten Spiel der Fortuna zusammen.

Das Ende des Hochsommers naht und das heißt für Düsseldorfer seit Jahrzehnten: Der Caravan-Salon steht vor der Tür. Es ist die größte Campingmesse der Welt. Sie eröffnet zu 57. Mal am 24. August für Fachbesucher, vom 25. August bis zum 2. September ist sie auch für alle anderen Gäste geöffnet. Wir geben einen Überblick:

Was sind die Trends 2018? Zu den Trends gehören in diesem Jahr kompakte Fahrzeuge, die vielseitig einsetzbar sind und ideal für den Sport-, Hobby- und Freizeitbereich genutzt werden können. Zwar gibt es auch wieder Luxuswohnmobile und ganz normale Wohnwagen, die von Autos gezogen werden können. Doch Fahrzeuge, die die Ausmaße von Vans und kleinen Lieferwagen nicht überschreiten, sind seit Jahren im Kommen. „Ausgebaute Kastenwagen und teilintegrierte Reisemobile sind vor allem bei Einsteigern beliebt. Trotz ihrer vollwertigen, komfortablen Ausstattung sind die Fahrzeuge kompakt und so besonders leicht zu bewegen“, sagte Daniel Onggowinarso, Geschäftsführer des Caravaning Industrie Verbandes e.V. (CIVD) gestern bei der Präsentation der Messe Caravan am Unterbacher See. Im Trend liegen außerdem elektronische Tools, die die Bedienbarkeit der Fahrzeuge erleichtern und deren Komfort erhöhen. Die fortschreitende Vernetzung verschiedener Geräte ermöglicht digitale Füllstandanzeigen von Wassertank und Co. sowie die Steuerung von Heizung, Klimaanlage und Warmwasserversorgung über ein zentrales Bedienpanel oder per App. „Um die Fahrzeuge trotz der Ausstattungsextras agil zu halten, entwickeln die Hersteller immer neue Leichtbauweisen“, so Onggowinarso. Mit anderen Worten: die Fahrzeuge werden leichter, um anschließend durch aufwendige Technik wieder schwerer zu werden.

Info Größte Campingmesse der Welt: die Fakten Auf dem 57. CARAVAN SALON Düsseldorf, der weltgrößten Messe für mobile Freizeit, präsentieren über 600 Aussteller Reisemobile und Caravans jeder Größe und Preiskategorie, außerdem Zubehör, Zelte, Technik und touristische Destinationen. Insgesamt werden in 13 Hallen über 2.100 Freizeitfahrzeuge in allen Größen und Varianten zu sehen sein. Die Messe ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zu den Schwerpunktthemen gehören in diesem Jahr kompakte Fahrzeuge, die vielseitig einsetzbar sind und ideal für den Sport-, Hobby- und Freizeitbereich genutzt werden können.







Was ist neu am Caravan-Salon 2018? In den vergangenen Jahren erfreute sich der Bereich „Technik-Order“ mit technischem Equipment, Ausbauteilen und Installationen bei Ausstellern und Besuchern großer Beliebtheit, so dass 2017 erstmals eine zweite Technikhalle eröffnet wurde. Um die Wege zu verkürzen und die Aufteilung zu optimieren, wird die zweite „Technik-Halle“ – ergänzt durch die Aussteller von Vorzelten und Faltcaravans – in der Halle 14 platziert. Das Segment der Luxusreisemobile zieht nunmehr in die Halle 5 um. In der Halle 7a hat das „Zubehör-Paradies“ mit dem Direktverkauf von Campingzubehör sein Zuhause.