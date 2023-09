Messe in Düsseldorf Mehr als 250.000 Besucher beim Caravan-Salon

Einen Beweis für die Begeisterung rund um das Thema Schlafen auf Rädern liefert die Video-Plattform Youtube: „Kastenwagen-Hit aus Korea rollt in Düsseldorf an“, „Dieser Design-Camper sprengt deine Vorstellung“, „Endlich ein neuer Camper für den kleinen Geldbeutel“ – das alles sind Titel von Kurzfilmen, die auf dem Caravan-Salon 2023 in Düsseldorf gedreht wurden und jeweils mehr als 100.000 Aufrufe haben. Die zehntägige Ausstellung ging am Sonntag zu Ende und lockte sogar noch mehr Besucher an als die Boot-Messe.