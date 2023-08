Event in Düsseldorf Caravan Salon – für wen lohnt sich die Wohnmobil-Messe?

Wer weiter oder höher hinaus will, sollte sich ebenfalls in Halle 3 umschauen. Dort stellen sich auch Regionen wie Sizilien (Italien), Kärnten und das Zillertal (Österreich) sowie die kroatische Stadt Zadar vor. Für Fernwehreisende gibt es außerdem einen Stand zu den schönsten Campingplätzen in Australien. Und auch europäische Tourismusverbände zeigen ihre exotischsten Orte zum Übernachten auf Rädern. Einen Bonus gibt es für Besucher am 1. September um 18 Uhr: Dann wird die Bühne zum Kino mit Ausschnitten der „European Outdoor Film Tour“.