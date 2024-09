Deddle RV beim Caravan Salon Düsseldorf Chinesische Wohnmobile für 149.000 Euro sorgen für Begeisterung und lange Schlangen

Ein Mitarbeiter von La Marca wird von Youtube-Journalisten und Besuchern zunächst nach einer Information gefragt, die vor der Messe noch nicht publik war: Was ist der Preis für die Fahrzeuge? Das längste Modell ist aus Karbon, kommt in dunkelgrünem Ton und variiert je nach Ausstattung zwischen 275.000 und 475.000 Euro. „Nur was für Enthusiasten“, sagt der Verkäufer.