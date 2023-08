Caravan-Salon in Düsseldorf Teuer vs. günstig – Luxusmobil gegen Einsteiger-Wohnwagen

Düsseldorf · Wir haben den günstigsten Wohnwagen und das teuerste Reisemobil beim Caravan-Salon in Düsseldorf besucht. Zwei Millionen vs. 12.550 Euro - was die beiden Gefährte bieten und wer sich für sie interessiert.

29.08.2023, 13:23 Uhr

Caravan-Salon - das teuerste Wohnmobil & der günstigste Wohnwagen 16 Bilder Foto: Endermann, Andreas (end)

Camping ist nicht gleich Camping. Im Gegenteil. Es können Welten dazwischenliegen – oder auch zwei Millionen Euro. Ein Besuch beim teuersten Reisemobil und dem günstigsten Wohnwagen beim Caravan-Salon. Hier geht es zur Bilderstrecke: Caravan-Salon - das teuerste Wohnmobil & der günstigste Wohnwagen