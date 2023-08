Messe in Düsseldorf Diese Trends sollte man auf dem Caravan-Salon nicht verpassen

Wer das erste Mal auf den Caravan-Salon geht – und das trifft auf jeden dritten Besucher zu – fühlt sich fast überrollt von der grenzenlosen Auswahl: In den Hallen der Messe Düsseldorf gibt es Hunderte Möglichkeiten, um in den eigenen vier Wänden zu verreisen. Je nach persönlicher Vorliebe stellen wir ein paar Neuheiten in sechs verschiedenen Kategorien vor.